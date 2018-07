Cinque sportivi di Novafeltria premiati nella serata dedicata a salute e benessere, in programma il 5 luglio

Eventi

Una delle mete calde per quel che riguarda gli appuntamenti estivi è Novafeltria che, con le sue perle quali “Novafeltria Eventi”, invita a catapultarsi in dimensioni magiche ricche di scorci mozzafiato, profumi inebrianti e indirizzi che urlano curiosità, silenzio e quiete. Non c'è niente di meglio che aggiungere in agenda, tra un bagno di sole e un tuffo in mare, una sosta in collina, nell’entroterra Riminese.

"Novafeltria eventi" è il calendario di appuntamenti estivi organizzato dalla Pro Loco di Novafeltria con il patrocinio del Comune di Novafeltria e che prende il via giovedì 5 luglio, alle 21, con la serata dedicata a "Salute, Sport e Benessere". Il centro storico del paese si trasformerà in una palestra a cielo aperto animato da numerose attività sportive, fisioterapisti e massaggiatori. Le attività locali rimarranno aperte nell’occasione anche nelle ore serali, in contemporanea all’evento. Inoltre saranno presenti anche un mercatino artigianale e lo stand gastronomico della Pro Loco, operativo già dalle ore 19.





La serata nel dettaglio:





All’apertura della manifestazione prevista per le ore 21, con il discorso del sindaco Stefano Zanchini, seguiranno le premiazioni relative a cinque protagonisti di Novafeltria che si stanno mettendo in mostra nel panorama nazionale nelle rispettive discipline: la pallavolista Laura Partenio, i motociclisti Mirco Bettini, Luciano Betti, Thomas Betti e la fighter Stella Bartoletti. A queste premiazioni si aggiungeranno quelle relative alle associazioni sportive che caratterizzano la realtà di Novafeltria.

I presenti potranno a questo punto iniziare a percorrere le varie tappe in cui sono disposti i vari stand allestiti per l’esattezza nella piazza principale del paese, per il corso, nei giardini pubblici, in piazza Roma, di fronte la chiesa S. Marina e Piazza Umberto I.

La danza del leone aprirà le danze orientali venendo ripetuta in quattro occasioni nei vari angoli del paese dove saranno presenti gli stand

In Piazza Roma attenzione rivolta alla danza classica, moderna, ritmata e alla ginnastica dinamica militare. Saranno presenti stand delle farmacie comunali per presentare prodotti per gli atleti oltre a stand dedicati ai fisioterapisti.

Nella piazza principale saranno allestiti stand destinati agli sport orientali (Fit Boxe Thai Boxe, Aikido, Kung Fu “Pak Hok Pai”, Tai Chi). Betti Moto, Go-Kart, Tennis, Ciclismo, Arcieri, Basket, Pallavolo, Tennis, Rebounding, Ape Car, Zumba, Biliardino Step Coreografico, Tonificazione, Salsa Cubana. Di fronte la chiesa S. Marina, quello rivolto al calcio.

Ai giardini pubblici saranno disposti quelli dedicati allo yoga, Pilates, danza e ginnastica Bio, ai massaggi specifici per mani e viso fino al trattamento Shiatsu, proseguendo Calisthenics, Rofing postura ed esibizioni tessuti aerei. Rimanendo in tema aerea, ci sarà l’arrampicata del palazzo riservato al Comune di Novafeltria. Infine, in piazza Umberto 1 saranno predisposti stand per Maitri Yoga e per particolari degustazioni.