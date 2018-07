Rimini, pusher arrestato per due volte in quattro giorni ma ancora libero

Cronaca

| 16:11 - 03 Luglio 2018

Lunedì sera un 54enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti: solo quattro giorni prima era stato fermato dai Militari per lo stesso reato. Lunedì il 54enne è stato visto mentre cedeva tre grammi e mezzo di hashish, a un turista rumeno, in cambio di 40 euro. Il pusher è finito così in manette, ma ancora una volta è a piede libero: processato per direttissima, è stato condannato a 8 mesi di reclusione, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma allo stesso tempo si è giovato del beneficio della sospensione della pena.