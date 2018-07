Assiste a uno scippo in diretta, passante chiama immediatamente i carabinieri

Cronaca

Rimini

| 16:06 - 03 Luglio 2018

Nel pomeriggio di lunedì 2 luglio i Carabinieri di Rimini hanno arrestato, per furto con destrezza, un 28enne moldavo, già noto alle sue forze dell'ordine. Il giovane ha scippato una donna, fuggendo poi in sella ad una bicicletta. La scena ha avuto per testimone una passante, che ha immediatamente chiamato il 112 e fornito alla pattuglia dei Carabinieri indicazioni sullo scippatore. Il 28enne, raggiunto e bloccato dai Militari, aveva con sè la borsa rubata. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa: è libero grazie al beneficio della pena sospesa, ma nei suoi confronti il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.