Sicurezza balneazione, urgente intervento di ripascimento sulla spiaggia di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:00 - 03 Luglio 2018

A seguito dell’ultima mareggiata e dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, l’amministrazione comunale insieme alla Cooperativa Bagnini, ha ritenuto necessario attivare le procedure di ripascimento nelle zone di spiaggia maggiormente colpite. “I forti temporali dei giorni scorsi hanno creato qualche problema in alcuni tratti della nostra spiaggia - ha dichiarato l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi e occorre prendere provvedimenti relativi alla sicurezza della balneazione (i fondali possono risultare in alcuni punti subito più profondi) e alla riprofilazione della linea di costa. Proprio questa mattina abbiamo effettuato l’ultimo sopralluogo con la ditta che eseguirà i lavori per definire tempi e modi dell’intervento, previsto per la prossima settimana: l’arrivo di 500 metri cubi di sabbia di buona qualità attualmente stoccata di fronte all’ex colonia Mater Dei”. Le operazioni verranno effettuate durante una sola notte così da non recare disagi ai turisti e alle attività.