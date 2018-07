Premiati turisti super fedeli, coppia tedesca a Torre Pedrera da 50 anni

Turismo

| 15:52 - 03 Luglio 2018

Rimini batte sempre nel cuore dei turisti tedeschi, tanto da sceglierla da ben 50 anni come meta delle proprie vacanze estive. La Famiglia Rossi dell’Hotel Gabriella, Paolo, Stellina, Barbara e Andrea, ringrazia la famiglia Neumann, i Signori Günter e Inge di Neunkirchen in Germania, che ogni estate sono loro ospiti a Rimini.

C’è tutta la storia della Riviera Romagnola in questa fedeltà, una storia semplice che, come molte altre, racconta ancora una volta la nostra tradizione di ospitalità, i legami di amicizia che sa creare e i bei ricordi che sa rievocare.

Per premiare queste nozze d’oro con Rimini, l’assessore alle attività economiche del Comune Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città alla coppia e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.