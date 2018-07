Ciclismo: Paolo Manfroni e Mariangela Patrignani ai primi posti di categoria a Casteldelci

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:17 - 03 Luglio 2018

Altre gare e nuove emozioni in sella alle bici per il team Benessere e Sport di Santarcangelo. Mercoledì 27 giugno Claudio Arondi, Renzo Pesaresi e Pierluigi Para hanno preso una gara a Lugo. Proprio Arondi ha conquistato la vittoria nella sua categoria, quarto assoluto e secondo di categoria Pesaresi, mentre Para si è dovuto ritirare a causa di una foratura. Sabato 30 giugno, per il memorial Magni a Casteldelci, Paolo Manfroni e Mariangale Patrignani hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie. Secondo gradino del podio per Mauro Mondaini, piazzamenti per Emilio Roncassaglia (4°), Guido Frisoni (4°), Glauco Santoni (6°) e Matteo Manfroni (6°). Sempre sabato 30 altre due vittorie di categorie per Edgardo Farinelli nella cronoscalata Bologna San Luca e per Matteo Fabbri nella quarta prova del Gigante della Crono, svoltasi a Galeazza.