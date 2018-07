Novafeltria Calcio: dopo il bomber Muratori arriva il giovane Crociani dal Pietracuta

Sport

Santarcangelo di Romagna

03 Luglio 2018

Secondo acquisto per il Novafeltria Calcio. Dopo l'esperto attaccante Muratori, la società gialloblu ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Alessio Crociani, centrocampista classe '99 di proprietà del Pietracuta. Lo scorso anno Crociani ha iniziato la stagione giocando con il Pietracuta in Promozione, per poi trasferirsi a dicembre all'Athletic Poggio, in Prima Categoria.