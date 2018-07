Tragedia sfiorata in mare a Rimini: salvati due bagnanti riminesi tra le onde

Cronaca

15:04 - 03 Luglio 2018

Gli uomini della locale Squadra Nautica hanno effettuato il salvataggio in mare di due persone in difficoltà. I fatti sono avvenuti domenica scorsa. Due poliziotti a bordo dei loro acquascooter, unitamente a un altro collega in servizio presso la Questura di Rimini e libero dal servizio, sono intervenuti all’altezza del bagno 58, notando una coppia di quarantenni riminesi che stava andando alla deriva tra onde alte un metro e mezzo. In particolare, mentre i poliziotti su acquascooter sono riusciti a far salire su uno di questi la donna, ormai allo stremo delle forze, il collega libero dal servizio si è occupato invece dell'uomo. Le due persone hanno ringraziato gli Agenti per il coraggio e la professionalità dimostrati durante i soccorsi.