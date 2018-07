Rimini: un nuovo sistema di videosorveglianza per la sicurezza durante i grandi eventi

Cronaca

Rimini

| 14:53 - 03 Luglio 2018

Anche per la “Notte Rosa” sarà utilizzato il nuovo sistema di videosorveglianza già sperimentato dalla Polizia di Stato in occasione della Molo Street Parade; il sistema, chiamato “Kireti”, è stato fornito per la sperimentazione dalla “Site” S.p.A., azienda bolognese attiva nel settore delle telecomunicazioni e della videosorveglianza, che ha provveduto all’installazione ed al settaggio.

La videosorveglianza “attiva” consente di monitorare intere aree di svolgimento di eventi e manifestazioni in maniera “intelligente”: fornendo determinati parametri, il sistema si attiva in maniera automatica focalizzandosi sulla criticità, permettendo così all’operatore della Polizia di Stato presente nella “cabina di regia” un monitoraggio mirato di tutte quelle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il sistema verrà impiegato nei medesimi luoghi ove si è svolta la Molo Street Parade e dove si terranno il prossimo week end, in occasione della Notte Rosa, due concerti fra i quali quello del noto artista Alvaro Soler.