VIDEO: la Notte Rosa fa 13 e coinvolge anche l'entroterra. A Rimini il live di Alvaro Soler: il programma

Eventi

Rimini

| 14:31 - 03 Luglio 2018

La Notte Rosa ha fatto 13. E anche questa volta vince il premio di evento più straordinario, popolare e contagioso dell’intera estate italiana. Sarà Alvaro Soler, il cantante spagnolo più amato in Italia, ad aprire ufficialmente, venerdì 6 luglio dalla spiaggia di Rimini, la 13a Notte Rosa, che diffonderà la sua atmosfera di festa in tutta la Romagna e nel nord delle Marche all’insegna del claim "Pink your life", vivi in rosa.

A dar vita al Capodanno dell’Estate Italiana ci saranno quest’anno, assieme al vincitore di 16 dischi di platino in Italia, tanti vip della musica, dalla terza classificata a Sanremo 2018, Annalisa, a Nina Zilli, da Giusy Ferreri a Ron, dal trio Maria Antonietta-Paola Turci-Noemi alla leggenda Shel Shapiro, passando per Edoardo Bennato accompagnato dagli archi del Quartetto Flegreo, i Gemelli DiVersi, il dj set di Andrea Delogu ed Ema Stokholma, il concertone di Radio Bruno Estate con Alessio Bernabei, Red Canzian, Mihail, Gabry Ponte e tanti altri. Per entrare subito nel vivo della magica atmosfera della Notte Rosa, originale appuntamento all’alba di venerdì mattina (ore 6.00) alla Spiaggia 71 di Riccione, con il concerto di Francesco De Leo, fondatore e leader della band L'Officina della Camomilla, con il suo album d'esordio “La Malanoche“, un disco psichedelico dream pop, sospeso tra sogno e realtà. Appuntamento al sorgere del sole anche sabato 7 mattina (ore 5.00, spiaggia di Riminterme), con l’esibizione solista al pianoforte di Remo Anzovino nel suo Nocturne Tour, per il lancio dell’omonimo album registrato tra Tokyo e New York e che vede la collaborazione di musicisti internazionali. Oltre alla grande musica, ad arricchire il programma della Notte Rosa numero 13 ci saranno anche intrattenimento per grandi e piccoli. Prosegue per il secondo anno la collaborazione con Santarcangelo Festival (6-15 luglio), che “presta“ al Capodanno dell’Estate Italiana il suo spettacolo inaugurale. Si tratta di "Multitud", l’originale performance corale (coinvolge circa 70 volontari del nostro territorio, performer e non) con cui l'artista Tamara Cubas analizza la socialità dell’uomo di oggi, la nozione di eterogeneità del gruppo, lo spazio pubblico, i rapporti interpersonali e la capacità di dissenso (venerdì 6 luglio, ore 21.30, Piazza Ganganelli; sabato 7 luglio, ore 20, Piazza Marconi; domenica 8 luglio, ore 22, Sferisterio. Ingresso gratuito). Torna anche il consueto appuntamento con La Notte Rosa dei Bambini a Bellaria-Igea marina, con il centro storico che venerdì 6 si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto, con animazione, acrobati, giocoleria, laboratori, clown, burattini e tanto altro. Per chi è in cerca di suggestioni, appuntamento invece a Cervia, con lo spettacolo di Hydrofly (con un acrobata a volteggiare sull’acqua grazie ad un dispositivo che abbina la propulsione prodotta da una moto d'acqua ad un apparato jet) sul canale dell’Area Magazzini del Sale, e il cinema sull’acqua in spiaggia libera, a Milano Marittima. Quest’anno la grande festa della Notte Rosa coinvolgerà anche i borghi e paesi dell’entroterra romagnolo, che illumineranno di rosa i loro monumenti, rocche e castelli.

«L’evento iconico per eccellenza della capacità che appartiene a questo territorio di fare turismo – commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – Questa tredicesima edizione rende partecipe per la prima volta l’intera Destinazione Romagna coinvolgendo anche i borghi dell’entroterra che, così ricca di balconi naturali che s’affacciano sulla costa, aggiungerà ulteriore appeal al grande spettacolo rosa della Riviera».

«La destinazione Romagna -sottolinea Andrea Gnassi, Presidente della Destinazione Romagna- è l'hardware territoriale in qualche modo sognato 12 edizioni fa dalla Notte Rosa. Un evento di sistema, oltre i campanilismi, per una competitività e una leadership che vogliamo mantenere. E dopo tanti anni vedere non solo che la Notte Rosa è ormai l'unico grande evento dell'estate italiana, ma anche che diventa sempre più internazionale con il programma 2018, è una soddisfazione. E lo è anche constatare come un evento abbia saputo produrre un'alleanza territoriale impensabile sino a pochi anni fa»

Se a mezzanotte di venerdì 6 luglio le spiagge della riviera si affolleranno per il tradizionale appuntamento con lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, si potrà godere dello spettacolo anche dai balconi naturali dell’entroterra, avvolti dal silenzio. Anche per la 13a edizione a far festa assieme a tutta la Romagna saranno le vicine Marche, con Pesaro, Tavullia e Gradara che proporranno tanti eventi a tema rosa. Tutto il calendario eventi e gli speciali pacchetti soggiorno, in continuo aggiornamento, messi a punto per l’occasione dagli operatori turistici sono consultabili su www.lanotterosa.it e l’app Notte Rosa.





Notte Rosa 2018: il programma di venerdì 6 luglio: da nord a sud, tanti appuntamenti per la serata inaugurale della 13a Notte Rosa. A Cesenatico (Fc) Piazza Costa risuonerà delle voci degli artisti che si susseguiranno sul palco di Radio Bruno Estate presentati da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, da Alessio Bernabei a Red Canzian, da Mihail a Ermal Meta e Dolcenera ed Enrico Nigiotti, passando per i Negrita, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Gabry Ponte con il suo dj set dopo i fuochi d’artificio, Sergio Sylvestre e Anna Tatangelo (ore 21.00). I più piccoli saranno i protagonisti venerdì sera a Bellaria-Igea Marina, con La Notte Rosa dei Bambini, dove ogni angolo della città si colorerà con artisti di strada, trampoli, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e corsi per i più piccoli per diventare pompiere per un giorno, mentre per tutti i fan di Alvaro Soler, appuntamento dalle 22 sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Rimini, dove l’artista proporrà, tra gli altri, il suo nuovo singolo “La Cintura“, nella top 3 della classifica singoli e nella top 10 dei brani più ascoltati in radio e su Spotify Italia.





A Riccione, dopo il concerto in spiaggia all’alba di Francesco De Leo, la festa proseguirà in Piazzale Roma, con il Gran Galà del Sole – International Gymnastic Festival, la più grande kermesse di ginnastica del Mediterraneo, seguita, dopo lo spettacolo di fuochi d’artificio in spiaggia, dal dj set di Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Al Parco Mare Nord a Misano Adriatico dalle 21 si fa festa con i dj di Virgin Radio e il loro Rock Party in occasione della tappa del Mondiale Superbike al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, con Dj Ringo e il talk show con i piloti della Superbike e, a seguire, i live di Andrea Rock e del chitarrista Giuseppe Scarpato con i suoi Hillside Power Trio. La Notte Rosa sarà anche in pista alla Superbike: il pilota riminese Matteo Ferrari, che sarà sulla linea di partenza a Misano con una wild card, indosserà un casco brandizzato Notte Rosa.

Proseguendo con il programma, in Piazza Primo Maggio a Cattolica la finalista di Sanremo 2018 con il suo “Il mondo prima di te”, Annalisa, terrà una tappa del suo Bye Bye Live tour (ore 22.00). L’anima del rock si fonderà con le melodie degli archi in Piazzale della Libertà, a Pesaro, con l’esibizione di Edoardo Bennato, che porta alla Notte Rosa il suo originale progetto di concerto speciale rossiniano accompagnato dai quattro componenti del Quartetto Flegreo (ore 22.00).





La grande festa della Notte Rosa continua sabato 7 luglio: il sabato della Notte Rosa inizia all’alba in spiaggia. Sull’arenile di Riminiterme (ore 5.00), il pianista e compositore Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, presenterà il suo progetto solista Nocturne, album che vede la collaborazione di numerosi artisti internazionali con i loro originali strumenti musicali. Appuntamento al sorgere del sole anche alla spiaggia centrale di San Mauro Mare (Bagno Sergio e Neri), con il concerto Viaggio nella Canzone Italiana d’Autore del Nicoletta Fabbri Quartet, capitanato da Nicoletta Fabbri, cantante del Maestro Nicola Piovani, che porterà il pubblico a spasso attraverso la musica italiana d’autore, con un raffinato omaggio alla grande Mina e a Federico Fellini attraverso le musiche scritte per i suoi film. Nel Piazzale della Capitaneria di Porto a Igea Marina salirà sul palco Giusy Ferreri con la sua grinta unica (ore 22.00). E’ il rock al femminile il protagonista in Piazzale Roma a Riccione, con Maria Antonietta, Paola Turci e Noemi in concerto, presentate da Andrea Delogu ed Ema Stokholma (ore 22.00). Appuntamento per i nostalgici a Cattolica, in Piazza Mercato, con lo spettacolo “Quasi una leggenda” di Shel Shapiro, che racconta la sua carriera artistica lunga più di cinquant’anni (ore 22.00).





Aspettando la Notte Rosa, tra musica dal vivo e cinema d'autore: sono tanti gli appuntamenti che anticiperanno il lungo weekend di festa della Notte Rosa. Riccione accoglie fino al 7 luglio oltre cinquemila ginnasti provenienti da 20 nazioni per il Festival del Sole - International Gymnastic Festival, con centoventi ore di spettacolo dal vivo in 6 arene allestite sul lungomare. Sempre a Riccione, fino al 5 luglio al Palazzo dei Congressi si tengono le Giornate Estive di Cinema di CINE‘, giunte alla VI edizione, con prime visioni, anteprime esclusive, happening e red carpet e i due appuntamenti “off“ di Cinemax e Cinecamp: cinema all’aperto, talk show, mostre e per i più piccoli un camp in collaborazione con il Festival di Giffoni. Mercoledì 4 luglio, a Sogliano al Rubicone arriva Anastacia in concerto (ore 21.15, Piazza Matteotti, a pagamento), mentre a Rimini un monumento del turismo nazionale, nonchè simbolo dell’immaginario cinematografico, il Grand Hotel caro a Fellini, festeggerà giovedì 5 luglio i suoi 110 anni di vita, con un‘indimenticabile serata di gala. Sempre a Rimini la musica sarà protagonista incontrastata. Appuntamento con il jazz più sofisticato mercoledì 4 luglio alla Corte degli Agostiniani, nell’ambito della rassegna Percuotere la Mente, con Flavio Boltro & la Jazz Orchestra a riproporre, in una versione inedita, i classici di Miles Davis, da "So what” a “All blues”, da “Round Midnight” a “Summertime” (concerto a pagamento, ore 21.15), mentre al Beat Village allestito alla Darsena di San Giuliano Mare, concerto della Orchestra Mirko Casadei (concerto a pagamento, ore 21.00). Reduce da un tour invernale che ha fatto registrare 20 sold out nei palazzetti di tutta Italia, arriva a Rimini con la sua contagiosa energia Caparezza, che giovedì 5 luglio darà vita ad una travolgente serata al Rimini Park Rock (Park ovest Rimini Fiera, concerto a pagamento) esibendosi nei successi del suo recente album “Prisoner 709”.





La Notte Rosa nelle città, nei borghi e nei castelli della Romagna: a far parte della festa per il Capodanno dell’Estate Italiana ci saranno quest’anno, per la prima volta, anche le località dell’entroterra romagnolo, con i borghi che “dipingeranno” di rosa i loro monumenti. Per il riminese San Giovanni in Marignano, Poggio Torriana e Verucchio. Tanti anche gli appuntamenti in programma. Nel riminese giovedì 5 luglio appuntamento col jazz nella Torre Civica di Montescudo, con il Flavio Boltro Quartet e il loro “Jazz Around The Clock” (ore 21.00, a pagamento). Venerdì 6 spazio al cantautorato a Poggio Torriana, con l’esibizione di Sergio Casabianca con il suo spettacolo “Canta Storie” (Teatro Aperto, ore 21, a pagamento), mentre per chi volesse gustarsi i fuochi d’artificio di mezzanotte tra un brindisi e un assaggio di prodotti tipici l’appuntamento è nella Rocca Malatestiana di Verucchio. A San Leo, sempre venerdì, inaugura la Mostra “Dio si nasconde”, raccolta di immagini realizzate dal fotografo Kozo Yano in luoghi insospettabili del pianeta cui si accompagnano i testi poetici di Andrè Simonicini (Fortezza Rinascimentale, ore 17.30). Domenica 8, nonni, genitori e bambini tutti insieme alla Corte del Castello di Coriano, per “Sogni nella Notte Rosa dei Bambini”, con letture animate di fiabe, laboratori creativi, picnic sull’erba e videomapping sulle pareti del castello (ore 20.30).