Novafeltria: il 7 luglio un tuffo negli anni '70 con la musica di Elvis, auto e moto d'epoca

Eventi

Novafeltria

| 13:55 - 03 Luglio 2018

Sabato 7 luglio, in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, torna "Elvis the Legend", l'evento dedicato al re del rock. Alle 21.30 concerto dei Silver Buicks, cover band di Elvis n.1 in Italia, che quest'anno festeggia il ventennale di attività. Sul palco Silvano "Silva" Catalano, frontman del gruppo, affiancato dai suoi musicisti e coriste: Eliza Sitara Monfardini, Cristina Toni, Ermes Santolini, Gabriele Casali, Carlo Calderano, Omar Cappelli, Michele Ramberti, Nedo Sartin. La musica live inizierà alle 19 con i "The Good Time", mentre dalle 18 saranno aperti gli stand gastronomici a cura della Pro Loco, con il classico cibo di strada americano. Non mancheranno le moto e le auto d'epoca, nonché un mercatino vintage. Al microfono di Riccardo Giannini: "Silva" Catalano.