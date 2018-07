Ragazzina 16enne muore a Savignano, investita mentre attraversava la strada

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 11:57 - 03 Luglio 2018

Investita da un'auto è morta sul colpo una ragazza di 16 anni di Savignano. La giovane, Lisa Lazzaretti, stava passeggiando con le amiche in viale della Resistenza quando è stata messa sotto da un'auto che procedeva in direzione sud. Erano da poco passate le 21.30 quando si è consumata la tragedia. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. Secondo quanto appurato il ragazzo alla guida dell'auto non avrebbe visto la 16enne in strada. Al giovane, che non era né ubriaco né sotto l'effetto di droghe, è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. E' ora indagato per omicidio colposo.