Bellaria Igea Marina, The Student beach: sabato 8 luglio studenti in festa fra giochi, musica e sport

Bellaria Igea Marina

| 11:23 - 03 Luglio 2018

Dopo il grandioso successo del 7 giugno ritorna la ricreazione più lunga della storia. High School Festival vi aspetta per The Student Beach.

Sabato 8 luglio dalle 13 alle 23 a disposizione diecimila metri quadrati di puro divertimento, diciotto campi, tanti dj per una colonna sonora irresistibile. Cinquantaquattro istituti coinvolti, oltre mille e cinquecento studenti che si alterneranno in un incalzare di tornei come calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba… e una grande novità: il party dedicato a coloro che hanno finito la maturità.

Inoltre c’è un regalo per tutti i maturati che si iscrivono, presentando il messaggio di conferma alla segreteria, oltre al braccialetto, sarà regalato un welcome drink.

La kermesse si svolge nella spiaggia che ha rivoluzionato l’estate: The Student Beach, un luogo unico nel suo genere pensato dai giovani, frequentato dai giovani: The Student Beach, la prima spiaggia dedicata a tutti i ragazzi dai sedici ai ventinove anni che vogliono godersi l’estate in un luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico.

Un luogo di socializzazione per vivere l’estate da protagonisti all’insegna del divertimento tra coetanei come in una ricreazione senza fine.

“Sotto il sole di Bellaria” c’è una spiaggia all’insegna di un trend vacanziero giocoso, coinvolgente: dal lettino al campo di beach volley al fast food con musica, giochi, risate, leggerezza. L’unica credenziale per accedere è avere un’età dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente.

I principali servizi della spiaggia sono studiati appositamente per gli studenti e fruibili con un “abbonamento” con molti benefit a crescere in base alle frequenze.

Food, Arredamento beach, oggettistica e tanti eventi sportivi e ludici come il doppio giallo, il calcio saponato…ma anche aperitivi, concerti e tanta musica. Tutto è studiato in maniera goliardica e divertente come il kit di benvenuto con l’anti-diario, i quiz idioti da risolvere, il gioco della campanella. The Student Beach è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria direttamente sul mare e studiato appositamente per una vacanza infinita da giugno a settembre cullati dal dolce far niente e dall’infinita proposta d’iniziative a misura di “studente vacanziero”.

Un nuovo modo di vivere la spiaggia con la community più pazza dell'estate.



Come iscriversi alla festa? Semplicissimo basta registrarsi qui

Infoline: 327 665 9141