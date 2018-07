Boxe: Alex Mohamad della Vasco De Paoli e Vargas Castillo finisce in pareggio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:05 - 03 Luglio 2018

Pareggio con onore per Alex Mohamad pugile della Asd Vasco De Paoli di Santarcangelo. L'atleta ha affrontato sabato scorso Vargas Castillo durante una riunione di boxe dilettantistica interregionale che vedeva Emilia Romagna contro Veneto. Alex, 64 kg, con uno score 10 vittorie 6 pari e 14 sconfitte Elite, ha affrontato nel match clou del giorno Castillo, campione regionale Elite del Veneto, con uno score di 17 vittorie, 3 pari e 15 sconfitte, atleta mancino con mani "pesanti". Una sfida dura per il riminese che fin dal primo round non ha dato spazio al pugile cubano, attaccandolo costantemente senza dargli pausa. Scambi durissimi da ambo le parti per un match pieno di fisicità. Una sfida appassionata che è terminata con un pareggio che ha dato giustizia ad una lotta, premiata anche dagli applausi del pubblico presente.