Rimini, invasione di Zanzare in zona Pomposa. La protesta dei residenti

Attualità

Rimini

| 11:01 - 03 Luglio 2018

Estate e zanzare è un binomio purtroppo molto conosciuto e temuto. Sono tanti gli accorgimenti da mettere in atto per evitare il proliferare di questi fastidiosi insetti. Un lettore di altarimini.it segnala una situazione difficile in zona Pomposa, quartiere 6 di Rimini. "Anche quest'anno, nonostante le puntuali segnalazioni fatte tutte le primavere degli anni scorsi, il quartiere 6 zona Pomposa, è invaso da numerosissime zanzare."

Il nostro lettore racconta anche di come la comunità si sia mossa per affrontare il fenomeno "Negli anni passati, sono state raccolte anche centinaia di firme per sensibilizzare la USL e gli uffici competenti del comune oltre che Anthea. Purtroppo il fenomeno si ripresenta puntuale. Le zanzare, sono veicolo di infezioni e non sempre banali. Il Garden, centro sportivo che si trova nella stessa zona, in questo periodo ospita anche il centro estivo frequentato da numerosi bimbi."

Il comune di Rimini ha emesso un'ordinanza per prevezione e controllo di "malattie trasmesse da insetti vettori"

Anthea programma controlli e trattamenti soprattutto in aree sensibili come scuole, asili e cimiteri.