Rifiuti ingombranti abbandonati alle Celle di Rimini. Le foto di un lettore

| 10:27 - 03 Luglio 2018

Un trasloco finito attorno ai cassonetti dell'immondizia. E' l'ennesima segnalazione che arriva da parte di cittadini esasperati dall'abbandono selvaggio di rifiuti. La "mostra mercato del mobile" si trova in via delle Piante alle Celle di Rimini. Tv, due reti di un letto, water, bidet, biciclette abbandonate vicino al cassonetto. "Questa è la maleducazione" scrive il nostro lettore "non li chiamerei neanche cittadini".

Ricordiamo che Hera offre un servizio gratuito di ritiro ingombrati e fornisce anche contatti di Onlus e Associazioni no profit a cui donare beni ingombrati riutilizzabili.

