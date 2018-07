A tutto birra e ubriaco perde il controllo del Suv: abbattuto il semaforo, distrutti tavoli e sedie del Nuovo Fiore

Cronaca

Rimini

| 10:28 - 03 Luglio 2018

Un Suv Mercedes targato San Marino martedì mattina attorno alle 5,30, come una palla inpazzita sulla pista da bowling, ha fatto strike. In viale Regina Elena, all’incrocio con piazzale Pascoli, probabilmente per la forte velocità, il potente mezzo di colore grigio si è schiantato contro il semaforo infilandosi tra i tavolini e le fioriere a bordo della strada della gelateria Nuovo Fiore distruggendo anche la impalcatura della tenda esterna. Ingenti i danni. La gelateria di proprietà di Gioia Laghi e Pasquale Traini, il conosciuto ex calciatore di Rimini e Cesena e padre di Michael fresco della promozione col club biancorosso in serie C, era chiusa a quell’ora.

Una testimone oculare ha raccontato che il conducente del mezzo, quando è uscito dal Suv, si è allontanato in tutta fretta dando l’impressione di essere alticcio mentre gli altri occupanti del mezzo, due uomini e uno donna, sono rimasti sul posto mentre arrivavano i carabinieri. A quanto pare erano tutti di nazionalità straniera.