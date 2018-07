Riccione, mercato immobiliare: Abissinia l'area più richiesta per Tecnocasa

Attualità

Riccione

| 09:13 - 03 Luglio 2018

Valori immobiliari in lieve calo in provincia di Rimini che segna una diminuzione dello 0,9%, secondo le dinamiche delle case vacanze registrate dal gruppo Tecnocasa per l’estate. A Riccione per chi compra l’abitazione principale l’area più richiesta è Abissinia dove si raggiungono punte di 5.000-6.000 ero al metro quadro, a fronte di una media nella zona centro e porto di 4.000-5.000. Al secondo posto tra le preferenze c’è la zona Terme, dove sono presenti piccoli contesti condominiali e soluzioni indipendenti e semindipendenti degli anni ’80-’90 che si scambiano a circa 3.500 euro al mq. "Infine si segnala il Paese dove il nuovo non supera 3.500-4.000 euro al metro mentre l’usato in buone condizioni oscilla intorno a 2.500". I valori crescono spostandosi in direzione del porto e viale Ceccarini, da 3.500 a 5.500.