Riccione: Drudi e Cevoli primi ospiti di Caterpillar su Radio2

Attualità

Riccione

| 09:05 - 03 Luglio 2018

E’iniziata la settimana di Radio2 in diretta da Riccione con la trasmissione Caterpillar Am, condotta da Filippo Solibello e Marco Ardemagni. Il quartier generale di Radio2 è la spiaggia 71 da dove la trasmissione andrà in onda tutti i giorni, dalle 6 alle 7.30, e i Sociopatici (dalle 16 alle 18) con Andrea Delogu e Ema Stokholma. Non mancheranno collegamenti giornalieri dal Palazzo dei congressi dove sono iniziate le Giornate di Cinè, raccontate per la Rai dal programma 'Non è un Paese per giovani'. Tra gli ospiti di lunedì il designer Aldo Drudi (nella foto) e Paolo Cevoli.