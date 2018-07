Tennis, Luca Amati e Giacomo Matteini al terzo turno del torneo nazionale Open del Ct Casalboni

Sport

Rimini

| 08:51 - 03 Luglio 2018

In attesa dei big, ancora una volta sono i giocatori di casa a mettersi in bella evidenza nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni. Brillano infatti due portacolori del Club santarcangiolese, Luca Amati e Giacomo Matteini, che superano di slancio il 2° turno, così come Matteo Mussoni (Ct Rimini) e Marco Mazzilli, finora la sorpresa del torneo.

Secondo turno: Matteo Mussoni (3.3)-Daniele Bartolini (3.5) 6-1, 6-3, Amati (3.3)-Massimo Padovani (4.1) 6-0, 6-1, Matteini (3.4)-Enea Castelvetro (3.5) 6-4, 6-2, Marco Mazzilli (4.1)-Livio Fabbri (3.4) 6-1, 6-3.