Alessandro Rondinelli vola in semifinale nell’Open del Ct Cervia. Avanza il torneo nazionale "Cortesi"

Sport

Cervia

| 08:48 - 03 Luglio 2018

Alessandro Rondinelli va forte sui campi di casa e vola in semifinale nell’Open del Ct Cervia



Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, il memorial “Mario Cortesi”





Francesco Giorgetti (2.4, n.1), Uladzislau Zhuk (n.4), Leonardo Baldi ed Alessandro Rondinelli (n.2) sono i protagonisti delle semifinali, in programma oggi dalle 19, del torneo nazionale Open del Ct Cervia. In bella evidenza nei quarti Alessandro Rondinelli, maestro del Ct Cervia, che ha eliminato abbastanza facilmente il bolognese Matteo Degli Esposti (Nettuno Tc). Semifinale anche per il n.1 del seeding, il 2.4 Francesco Giorgetti, che non è nemmeno sceso in campo per il forfait di Fabrizio Abbondanza. Domani (mercoledì) la finalissima.

Quarti: Rondinelli (2.4)-Matteo Degli Esposti (2.6) 6-1, 6-3, Leonardo Baldi (2.5)-Alberto Morolli (2.5, n.3) 6-3, 6-4, Zhuk (2.5)-Juan Maria Gomez Corrales (2.8) 6-2, 6-4. Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cervia, il torneo di 3°, il memorial “Mario Cortesi”.

Femminile, 2° turno: Irene Fortunati (4.5)-Francesca Caprioli (4.5) 6-3, 6-3, Lara Alberighi (4.2)-Francesca Stefanelli (4.2) 6-1, 6-0, Giulia Sangiorgi (4.2)-Elisabetta Dallari (4.5) 6-3, 6-1, Alessandra Merli Turrini (Nc)-Gaia Ravaioli (4.3) 6-1, 6-3. Maschile, 2° turno: Antonio Battaglia (4.3)-Piero Mainardi (4.3) 3-6, 6-4, 6-1, Alberto Caroni (4.5)-Antonio Mancini (4.2) 7-6 (3), 6-1, Filippo Donini (4.2)-Matteo Battistini (4.5) 4-2 e ritiro, Matteo Meroni (4.3)-Andrea Argnani (4.3) 7-5, 6-2, Alessandro Bonucci (4.3)-Franco Ciuffoli (Nc) 6-0, 6-3. 3° turno: Lorenzo Zammarchi (4.2)-Alberto Vassura (4.3) 6-0, 6-1, Andrea Fiumana (4.3)-Carlo Castelvetro (4.1) 6-3, 6-2.