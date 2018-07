Rimini, auto contro moto alla rotonda delle Befane, 51enne portato in ospedale

Cronaca

Rimini

| 07:05 - 03 Luglio 2018

Grave incidente stradale verso le 22.30 alla rotonda delle Befane di Rimini tra viale Settembrini e la statale. Un 51enne, a bordo di uno scooter, è stato urtato da un'auto finendo a terra. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e portato in ospedale a Cesena in condizioni di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.