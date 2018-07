Rimini, donna gira in topless per le strade di Rimini. Stupore tra i passanti

Attualità

Rimini

| 21:14 - 02 Luglio 2018

Donna gira in topless per le strade di Rimini. Il fatto è accaduto in pieno giorno lunedì mattina alle 10,30 in via Paolo Toscanelli a San Giuliano. Non è chiaro se sia stato un atto di esibizionismo o un gesto di follia, dovuta magari all'arrivo del forte caldo. La donna, alta circa un metro e 70, probabilmente una turista, età intorno ai 40-45 anni, è stata vista di fronte all'hotel Imperiale. Chi l’ha vista sembrava spaesata. Lo stupore ha colpito i passanti che l'hanno immortalata con il telefonino. Resta il dubbio se la donna fosse del tutto in sè: per andare in spiaggia distante poche decine di metri è passata, infatti, accanto ad un piccolo parco giochi frequentato da bambini.