Calcio 1a Cat: è il bomber William Muratori il primo acquisto del Novafeltria

Sport

Novafeltria

| 20:51 - 02 Luglio 2018

Inizia con il botto il mercato del Novafeltria. La società del presidente Grazia ha ufficializzato l'arrivo di William Muratori, attaccante classe 1982, 182 gol in carriera tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Lo scorso anno Muratori ha vestito la maglia del Gabicce Gradara in Promozione. L'acquisto di Muratori segue alcune importanti conferme in casa gialloblu: capitan Rinaldi, Ceccaroni, Poggioli, Cupi, Gori, Mahmutaj, Francesco Baldinini e il portiere Semprini. Lasciano la società il terzo portiere Casali (fine carriera), Bettini e Sebastiani, quest'ultimo seguirà l'ex tecnico gialloblu Denis Guerra al Pennarossa.