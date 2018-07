Serie D, Ambrosini vicino all'accordo col Forlì. Sammaurese: ritornano Errico e Soumahin

Sport

Rimini

| 20:36 - 02 Luglio 2018

Il Forlì ha ormai definito l’accordo con l’attaccante Ambrosini e tratta Valeriani, ex Rimini. Dall’Atalanta in arrivo il portiere Alessandro Pavan, piace anche il terzino sinistro Enrico Bulgarella che però è conteso dal San Donà. Entrambi sono 2000 (Berretti).

La Sammaurese ha trovato l'accordo per la prossima stagione con Simone Errico e Joaquim Soumahin (foto). Il primo, classe '92, centrocampista col vizio del gol e ottimo assistman, è al ritorno in giallorosso dopo aver disputato una stagione nel 2016/2017. Lo scorso anno ha giocato a San Marino e poi nella seconda metà di campionato a Trestina. Un giocatore di esperienza per la serie D viste le precedenti avventure con Cynthia, Ragusa, Albalonga e Sarnese.

Anche per il giovane Soumahin ('98) si tratta di un deja vu dato che è cresciuto all'ombra del Macrelli per poi trasferirsi a 12 anni nel settore giovanile del Cesena, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Nella passata stagione il debutto tra i professionisti con la maglia del Santarcangelo.

Due innesti importanti che sapranno ritagliarsi uno spazio da protagonisti. Confermati: capitan Thomas Bonandi, i difensori Nicholas Lombardi, Roberto Rosini e Mattia Alberighi, i centrocampisti Federico Filippucci, Marcello Scarponi, Habib Louati, Matteo Sapucci, Manuel Cocco e Matteo Muccioli, gli attaccanti Riccardo Pieri, Nicolò Fancellu e Kejdi Toromani. Infine rientrano dal prestito al Gatteo il centrocampista Samuele Gobbi ed il portiere Klajdi Hysa.



LE ALTRE Il Modena F.C. 2018 annuncia l’ingaggio dei calciatori Domenico Parisi, Andrea Falanelli, Giacomo Magliozzi e Pietro Messori.

Parisi è un centrocampista classe 1998, campano di Nola, cresciuto nel vivaio del Sassuolo. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D prima con il Gozzano (10 presenze) e poi con la Caronnese (30 presenze).

Falanelli è un centrocampista con caratteristiche offensive, classe 1998, che si è messo in luce in Serie D con la maglia del Castelvetro, collezionando complessivamente 49 presenze e 8 reti nelle ultime due stagioni. Arriva in prestito dalla Sammichelese.

Magliozzi, bolognese classe 1999, è un difensore laterale mancino che nelle ultime due stagioni ha collezionato ben 66 presenze totali in Serie D prima con l’Alfonsine e poi con il Castelvetro, Società dalla quale arriva in prestito.

Messori, modenese classe 2000, è una mezz’ala cresciuta prima nel vivaio canarino e poi nel Formigine, società dalla quale proviene in prestito.