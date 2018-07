Scatta mercoledì la Rimini Shopping Night, sei serate tra offerte speciali ed intrattenimento in centro storico

Eventi

Rimini

| 17:54 - 02 Luglio 2018

La Rimini Shopping night 2018 si estende anche al mese di agosto e si apre ai borghi dellla città. Scatta mercoledì la quarta edizione dell’appuntamento con lo shopping sotto le stelle in centro storico organizzato dal Comitato Centopercentro: sei appuntamenti, ogni mercoledì dal 4 luglio all’8 agosto, durante i quali i negozi resteranno aperti dalle 17 fino alle 23 proponendo offerte speciali per i clienti, ma anche intrattenimento ed eventi unici.

Un’iniziativa che anno dopo anno si amplia, coinvolgendo un numero sempre maggiore di operatori del centro storico: quest’anno sono circa 250 tra esercizi commerciali, botteghe, i brand, negozi storici, oltre a bar e ristoranti che aderiranno all’evento.

Due le novità di quest’anno, a partire dal calendario. Sono infatti ben sei le serate di aperture speciali: il 4, 11, 18, 25 luglio e il 1° e 8 agosto, aumentando così l’opportunità per i visitatori di curiosare tra le vetrine, approffitare delle offerte dei negozi e scoprire i tesori di un centro storico sempre più ricco di fascino e bellezza.

La Rimini Shopping night quindi allunga il calendario e amplia i propri confini: per la prima volta infatti hanno aderito all’iniziativa anche le attività del Borgo San Giuliano e del Borgo San Giovanni, una festa quindi che diventa sempre più patrimonio della città.

“Il successo degli anni passati ci ha spinto a rimetterci in moto anche per questa edizione – spiegano gli organizzatori Leonardo Para e Katia Damiani del Comitato Centopercentro – e il numero dei colleghi che anche quest’anno ha deciso di aderire ci incoraggia a proseguire su questa strada, cercando di fare rete per offrire un prodotto di qualità. La Rimini Shopping Night è ormai diventata un appuntamento tradizionale dell’estate, un’occasione per riempire il centro storico di ragazzi, famiglie, bambini, unendo la possibilità di approffittare di promozioni speciali e degli sconti della stagione dei saldi a momenti di intrattenimento, musica, live e dj set, eventi speciali, che quest’anno saranno curati direttamente dai singoli commercianti. Noi commercianti ci mettiamo in gioco e scommettiamo sul nostro centro storico, che tra Teatro Galli, Fulgor, Piazza Malatesta e ponte di Tiberio sa essere sempre più attrattivo”.

In occasione della Rimini shopping night inoltre resteranno aperti al pubblico la Far, il museo della città e la Domus del chirurgo: un’occasione per i turisti e per i riminesi, prima o dopo lo shopping, per scoprire la ricca offerta culturale della città e per visitare alcune delle mostre proposte dalla Biennale del Disegno (fino al 15 luglio). Previste proiezioni anche al cinema Fulgor .

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività aderenti, la ‘mappa’ della Rimini Shopping Night e le novità saranno disponibili alla pagina facebook.com/riminishoppingnight/ .