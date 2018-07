Il Tennis Viserba vince 2-0 a Piacenza e conquista la promozione in serie D2 maschile

Sport

Rimini

| 17:30 - 02 Luglio 2018

E’ stato un weekend memorabile per il Tennis Viserba non solo per la storica promozione della prima squadra maschile in serie B.

Il Club riminese ha festeggiato anche la promozione in D2 maschile ottenuta dalla squadra composta da Roberto e Marco Rinaldi, Luca Bartoli e Samuel Zannoni che sabato hanno vinto per 2-0 sul veloce del Nino Bixio Piacenza. Un’ottima prestazione da parte dei viserbesi che hanno vinto il match grazie ai due singolari vinti da Luca Bartoli (7-6, 6-4) e Marco Rinaldi (6-3, 1-6, 6-4).