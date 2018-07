VIDEO: Bellaria Igea Marina, rischia di annegare a 9 anni. Bambina in condizioni critiche al 'Bufalini' di Cesena

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:18 - 02 Luglio 2018

E’ stato molto probabilmente un malore la causa per la quale una bambina di 9 anni ha rischiato di annegare lunedì mattina a Bellaria, nei pressi del bagno 81. E’ accaduto poco dopo le 11. La piccola stava facendo il bagno in compagnia dei familiari quando, secondo la ricostruzione, ha perso i sensi. Immediatamente è stata soccorsa dal bagnino e portata a riva. In pochi minuti sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 con un’auto medica e un’ambulanza. Date le condizioni critiche della piccola, si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al “Bufalini” di Cesena, dove attualmente è ricoverata. Intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto.