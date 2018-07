I Negrita infiammano il Rimini Park Rock: in migliaia intonano ‘Pace, amore e gioia infinita’

Attualità

Rimini

| 15:29 - 02 Luglio 2018

Il pubblico le ha intonate tutte le loro canzoni, perché i Negrita nei live sono più che coinvolgenti: esplosivi e capaci di emanare un’energia davvero potente, proprio da Rock’n roll. Il palcoscenico è stato quello del Rimini Park Rock. Qui i Negrita si sono esibiti per la seconda data estiva del tour Desert Yacht Club davanti a circa 1.500 fan. Dai classici “Ho imparato a sognare” e Mama Maè”, alle novità del nuovo album, come “Non torneranno più”, salita sul palco alle 21 e 30 circa, la band toscana, capitanata dal frontman Pau (ascolta QUI l’intervista) ha fatto cantare il pubblico per circa due ore, in una location davvero suggestiva: il Rimini Park Rock porta in effetti alla mente i raduni rock di altri tempi. L’energia sana della musica dei Negrita ha coinvolto un pubblico più che entusiasta. E ora conto alla rovescia per il prossimo evento di Rimini Park Rock con Caparezza: il rapper di Molfetta è atteso per il suo live a Rimini il 5 luglio.