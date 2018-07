Al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano in finale di ‘A2A Energia Pool Cup 2018’ una cattolichina ‘Prima Ladies’ della competizione

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:38 - 02 Luglio 2018

Una gara intensa e ricca di colpi di scena quella che si è giocata sabato 30 giugno sul Green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano dove si è disputata la finale della ‘A2A Energia Pool Cup 2018’.

La stableford tre categorie ha visto in campo più di 80 golfisti che, oltre alle classiche qualifiche, hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi un ricco premio ad estrazione, corrispondente ad un buono spesa del valore di 500€ spendibile presso il Pro Shop del Riviera Golf.



Primo Lordo con lo score di 31 punti il marchigiano Andrea Remoli del Golf Village Club (Marcelli, AN).

Primo Netto con 40 punti il sammarinese Roberto Bianchi (Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino), seguito a due punti di distanza da Matteo Bernabé, giocatore del Riviera e residente a San Clemente (in provincia di Rimini).

La seconda categoria vede distinguersi due golfisti del Golf Village Club di Marcelli: Stefano Olivieri, che ottiene un Primo Netto con 38 punti, seguito da Federico Mei, con il medesimo punteggio e gioco leggermente meno brillante.

In terza categoria, il gradino più alto è quello del Primo Netto Francesco Talaia (Panorama Golf - Varese) con 45 punti, seguito dal Secondo Netto Claudio Pianesi con lo score di 40 (Golf Village Club di Marcelli, AN).

Prima Ladies con 32 punti la cattolichina Orietta Barocci, giocatrice del Riviera Golf.

Primo Seniores se lo è aggiudicato con lo score di 38 punti Marco Ferranti del Sibilla Golf (Petriolo, MC).

Nearest to the Pin A2A ENERGIA per il riccionese Federico Pietanesi, golfista del Riviera con una palla a 1,28 metri.



Sul campo marignanese è prevista un’intensa settimana di golf. Si parte mercoledì 4 luglio con la Goldenfour 4 plm by Cristian Events, 18 buche stableford, con gioco a coppie.

Si prosegue giovedì 5 luglio con la TM Open Race To Marrakech 2018, nove buche stableford tre categorie, che prevede l’accesso diretto alla semifinale nazionale per i vincitori di gara.

Si conclude con un ricco weekend e due gare stableford tre categorie, la Up Tour Series - Apart Revolution Tour di sabato 7 luglio e la Alpha Value Management Golf Cup di domenica 8 luglio.