Controlli nel riminese: cinque automobilisti denunciati per guida sotto l’effetto di alcol

Cronaca

Rimini

| 13:35 - 02 Luglio 2018

Nella serata di domenica sono state fermate, controllate e segnalate per guida in stato di ebbrezza cinque persone: è avvenuto durante i controlli dei carabinieri di Rimini. I conducenti guidavano con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per loro è scattata la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Inoltre altri tre automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 g/l: per loro è scattata una sanzione di importo da euro 527 ad euro 2.108 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Quattro persone invece sono state segnalate alla Prefettura poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di vario genere destinate all’uso personale.