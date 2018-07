Aveva indosso 12 dosi di erba: denunciato un minorenne riminese

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:32 - 02 Luglio 2018

Controllato e “beccato” con 12 dosi di sostanza stupefacente: è accaduto domenica a Bellaria. L’insospettabile pusher era un giovanissimo 17enne riminese che è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana, stupefacente pronto per essere spacciato. Per lui è scattata la denuncia.