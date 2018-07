Rimini, tenta il furto al centro commerciale 'Le Befane': denunciato marocchino

Cronaca

Rimini

| 13:25 - 02 Luglio 2018

Non è passato inosservato ai responsabili di un noto negozio del centro commerciale “Le Befane”, visto aggirarsi con fare sospetto e infatti per lui è scattata la denuncia. Si tratta di un 29enne di origine marocchina che, controllato dai carabinieri dopo la segnalazione, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento per il valore di 235 euro: il giovane aveva occultato la refurtiva nel suo zainetto. Gli abiti sono stati restituiti al negozio.