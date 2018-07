Calci e pugni ai militari, 28enne riminese finisce in manette dopo la Molo Street Parade

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 02 Luglio 2018

Durante un controllo anti droga da parte di carabinieri in borghese domenica mattina all'alba, al termine della Molo Street Parade, un 28enne riminese è stato arrestato a Rimini per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, conosciuto dalle forze dell'ordine come aderente ad ambienti vicini agli antagonisti anarchici, era con altri amici e al controllo dei militari ha reagito con calci e pugni. Il 28enne è comparso in mattinata davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento e disposto gli arresti domiciliari.







E’ finito ai “Casetti” di Rimini anche un 29 enne tunisino per aggravamento di misura cautelare: era infatti sottoposto ai domiciliari per furto aggravato, dopo reiterate violazioni agli obblighi, il Tribunale di Fermo ha deciso per lui l’arresto.