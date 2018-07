La Banda giovanile città di Rimini inaugura la Rassegna Concerti d'estate a CastelSismondo

Eventi

Rimini

| 13:14 - 02 Luglio 2018

Sarà la banda giovanile città di Rimini, diretta da Andrea Brugnettini ad aprire Mercoledi 4 luglio alle ore 21.15 l’attesa rassegna Concerti d’estate a Castel Sismondo 2018 organizzata dalla Filarmonica riminese in collaborazione con il comune di Rimini.

Il concerto dal provocatorio titolo Crashboombangyoungbandyoungsound rappresenta un’importante occasione per mostrare ad un vasto pubblico i primi risultati dell’impegnativo lavoro svolto dal direttore e dai giovani strumentisti, per gran parte allievi della Scuola di musica per Banda, per rinnovare i repertori.

Il programma della serata prevede l’esecuzione dei seguenti brani:

Dark Adventure (Ralph Ford, brano originale per banda)

Coldplay classics (coldplay)

Highway to Hell (ACDC)

La bella e la Bestia (Alan Menken)

Oye como va (Tito Puente)

Crazy train (Ozzy Osbourne)

Hawai five-O (Mort Stevens)

I’m believer (The Monkees)

L’amour toujour (Gigi d’Agostino)



La Rassegna proseguirà Sabato 21 luglio con la Banda Città di Rimini in concerto, diretta dal Maestro Jader Abbondanza; Sabato 4 agosto ancora la Banda città di Rimini si esibirà nel tradizionale concerto di mezza estate/Rimini non dimentica la solidarietà organizzato in collaborazione con CSV Volontarimini. In quell’occasione sarà presentato al pubblico il CD Amarcord, le musiche di Nino Rota per Federico Fellini arrangiate per Banda ed eseguite live dalla formazione bandistica. Lunedi 13 agosto sarà la volta del Jazz con il concerto della A.B Rimini Big Band, diretta dal M° Renzo Angelini “e la chiamano Estate…..” ; Infine la rassegna sarà conclusa domenica 19 agosto dalla Banda città di Rimini.

I concerti avranno inizio alle 21.15 e saranno tutti ad ingresso libero