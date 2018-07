Testimoni di Geova: luglio al Palacongressi di Rimini, tre appuntamenti con oltre 7500 persone

Attualità

Rimini

| 12:09 - 02 Luglio 2018

Più di 7.500 persone provenienti dalle province di Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, e da gran parte delle Marche saranno dal 6 al 8 luglio, dal 13 al 15 luglio e dal 20 al 22 luglio al Palancongressi di Rimini per i tre congressi di zona dei Testimoni di Geova, dal tema 'Sii Coraggioso!'. L'iniziativa attirerà l'attenzione dei partecipanti provenienti dalle 211 comunità di fedeli presenti nelle due regioni e non solo. Momenti clou dell'incontro, il battesimo dei nuovi fedeli in programma sabato mattina, la conferenza pubblica della domenica alle 11.20 dal tema 'La speranza della risurrezione ci dà coraggio' e il film della domenica pomeriggio incentrato su una storia presa dalla vita del profeta Giona. I lavori del convegno si apriranno ogni mattina alle 9.20 per terminare nel pomeriggio di venerdì e sabato alle 16.50 e domenica alle 15.50.