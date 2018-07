Misano World Circuit, arriva il mondiale Superbike per il weekend della Notte Rosa

Eventi

Misano Adriatico

| 11:07 - 02 Luglio 2018

Va in archivio un fantastico giugno all’insegna delle quattro ruote e MWC si prepara a vivere un mese di luglio con tre appuntamenti motociclistici di altissimo livello.

Si parte col Pirelli Riviera di Rimini Round del mondiale Superbike (6-8 luglio) che quest’anno coinciderà con la Notte Rosa (www.lanotterosa.it – hashtag ufficiali: #PinkYourLife #LaNotteRosa18). Biglietti agevolati per le donne e tante iniziative per consacrare l’inedito connubio che promette spettacolo sia in pista che sul territorio, dedicati ad appassionati e turisti.

A Misano si presenterà da leader assoluto l’asso australiano Jonathan Rea (Kawasaki), dominatore del campionato principale e reduce da una strepitosa doppietta negli USA che lo ha portato a 320 punti in classifica, davanti a Chaz Davies (Ducati) e a Michael Van Der Mark (Yamaha). Battaglia assicurata Nella WorldSSP coi primi quattro piloti in 19 punti, ma anche nella WorlSSP300 e nella Stock1000, con il riminese Tamburini che vorrà dare la caccia alla leadership del tedesco Reiterberger.

Per promuovere il weekend WorldSBK è stato organizzato un ‘Warm up tour’ con tappe a Romagna Shopping Valley, Motomix Store, Porto di Rimini, Molo Street Parade ospiti del Club Nautico, Shopping Le Befane e Misano. Hashtag ufficiali: #misanospeedofcolors #RiminiWorldSBK

Dal rosa al rosso! Dal 20 al 22 luglio ecco l’attesissimo decennale del World Ducati Week, appena presentato a Borgo Panigale. Sarà un’autentica invasione di ‘rosse’ da tutto il mondo che migliorerà l’ultima edizione quando accorsero in 80.000 al Simoncelli. Nessuno vorrà mancare a The Race of Champions, l’entusiasmante sfida in sella alle Panigale V4 S che vedrà 12 campioni, tutti i piloti ufficiali Ducati, fronteggiarsi in un ‘testa a testa’ fra le curve di MWC. E poi il Flat Track Race che vedrà tra i protagonisti i campioni Ducati sulla pista in terra battuta in sella alla Scrambler Flat Track Pro in configurazione race.

Il mese si concluderà con l’ELF CIV (27-29 luglio), il Campionato Italiano di Velocità che dopo aver inaugurato la stagione al Simoncelli nell’aprile scorso, tornerà per la seconda volta a MWC coi suoi campionati. Ci sarà da festeggiare la prima vittoria in Superbike appena ottenuta dal riminese Matteo Ferrari (in testa alla classifica davanti a Pirro e Zanetti), protagonista in pista insieme a tanti altri piloti della Riders’ Land.