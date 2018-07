Tennis, Agnello e Argelli in semifinale al Memorial Cicconetti. L'Open di Cervia approda ai quarti

Sport

Rimini

11:01 - 02 Luglio 2018

Vanno forte sui campi di casa Massimiliano Agnello (n.2) e, a sorpresa, Andrea Argelli che volano in semifinale nel torneo di 3° categoria nazionale del Circolo Tennis Cicconetti, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. Il torneo organizzato dal Club riminese questa sera (dalle 19.15) propone le semifinali, mentre domani sera (martedì) è in programma la finalissima alle 20.15. Nei quarti Agnello (3.2) ha sofferto solo nel primo set per superare il 3.4 cattolichino Enrico Gaddoni (Ct Cerri), mentre Argelli (3.3) si è preso il lusso di eliminare il n.1 del seeding, il 3.1 Massimiliano Angeli (Ct Casalboni), per 7-5, 6-1. Semifinali anche per il giovane riccionese Nicolas Spimi (Tc Riccione) e per Fabio Gradara (Ct Rimini).

Quarti: Nicolas Spimi (3.2, n.4)-Andrea Squadrani (3.4) 6-3, 6-3, Fabio Gradara (3.2, n.3)-Andrea Arrigoni (3.4) 6-2, 7-5.



CERVIA Fabrizio Abbondanza (Circolo Tennis Cesena), Matteo Degli Esposti (Ct Nettuno Bologna) e Leonardo Baldi (Ct Reggio Emilia) sono stati gli ultimi a centrare i quarti di finale nel torneo nazionale Open del Ct Cervia, giunto ormai alle battute finali. Oggi (dalle 10, ultimo match alle 21) sono in programma i quarti di finale, domani (martedì) le semifinali.

Ottavi: Abbondanza (2.6)-Andrea Godio (3.3) 7-6, 1-6, 6-1, Degli Esposti (2.6)-Edoardo Chiericoni (2.7) 7-6, 1-0 e ritiro, Leonardo Baldi (2.5)-Giacomo Polidori (2.7) 6-1, 6-1.

Intanto prosegue, sempre sui campi del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Anche oggi sono in programma un bel numero di match, otto nel complesso, tra maschile e femminile.