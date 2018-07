VIDEO: Ciclista falciato in via Montescudo al Villaggio Primo Maggio, soccorso in eliambulanza. E' grave

Cronaca

Rimini

| 11:00 - 02 Luglio 2018

Un uomo in bicicletta è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto lunedì mattina. Lo scontro si è verificato al Villaggio Primo Maggio nei pressi dell'incrocio tra via Montescudo e via Tirso. La bici è stata colpita da una Lancia Y durante una svolta e il ciclista è prima finito sul cofano, poi ha frantumato parte del parabrezza dell'auto ed è quindi caduto sull'asfalto. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi, personale del 118 con ambulanza, automedica ed eliambulanza e Polizia Municipale. L'uomo ferito è stato portato in ospedale a Cesena.