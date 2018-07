Il Tennis Viserba espugna Milano e centra la storica promozione in serie B maschile

Sport

Rimini

| 10:50 - 02 Luglio 2018

Il Tennis Viserba entra nella storia sportiva della città centrando una grande promozione in serie B maschile.

E’ stata una giornata da segnare con il circoletto rosso per il Club riminese che domenica a Milano ha conquistato la promozione nella Cadetteria al termine di una fantastica cavalcata, che l’ha vista dominare prima la fase regionale e poi assoluta protagonista nel nazionale. Il team guidato dal capitano Marco Mazza ha vinto infatti 4-2 la finale dei play-off di serie C sui campi del Tc Milano “Bonacossa”. I riminesi hanno messo in cassaforte la promozione dopo i singolari, chiusi avanti 3-1 grazie ai successi di Alberto Bronzetti (2.4), vittorioso per 6-2, 6-3, Francesco Giorgetti (2.4), che si è imposto per 6-4, 7-6 e Manuel Mazza (2.4) che ha vinto il suo singolare per 4-6, 6-3, 6-1. Sconfitto nel suo singolare Alessandro Canini (2.4) per 2-6, 7-6, 6-3. Decisivo il doppio vinto da Giorgetti-Bronzetti per 6-4, 6-3 per il 4-2 finale. Al termine è stata festa grande, con i giocatori, i tecnici, i dirigenti ed i tanti tifosi al seguito.

Il Tennis Viserba festeggia anche la promozione in D2 maschile ottenuta dalla squadra composta da Roberto e Marco Rinaldi, Luca Bartoli e Samuel Zannoni che sabato hanno vinto per 2-0 sul veloce del Nino Bixio Piacenza. Davvero un week-end memorabile per questo Circolo in continua ascesa tecnica ed organizzativa.