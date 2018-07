San Giovanni in Marignano, rubano abbigliamento e scarpe, bottino 1500 euro, denunciata coppia straniera

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 09:50 - 02 Luglio 2018

Avevano rubato scarpe ed abbigliamento per circa 1500 euro, denunciati due stranieri. I Carabinieri hanno bloccato un 38enne rumeno, senza fissa dimora e pregiudicato e una 34enne connazionale anche lei pregiudicata. I due sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un outlet a San Giovanni in Marignano, con arnesi per lo scasso e un coltello a serramanico. Dopo averli fermati ed identificati i militari, grazie alle telecamere di sorveglianza del negozio, hanno scoperto che nei giorni precedenti, erano riusciti a rubare 10 paia di scarpe e altro vestiario per un valore complessivo di 1500 euro. Sono stati denunciati per furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e porto abusivo di armi.