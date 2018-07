Via Coriano, topi e bisce nell'ex scuola. La segnalazione dei residenti

Attualità

Rimini

| 09:00 - 02 Luglio 2018

Degrado davanti l'ex scuola Cà Bruciate in via Coriano 270: "Siamo invasi da topi e biscie, è nata una foresta di erbacce e nessuno interviene". La denuncia viene dai residenti di via Coriano. "Nemmeno dopo i vari appelli la municipale è intervenuta, a chi dobbiamo rivolgerci?. Da tempo viviamo nello sporco e nel degrado". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.