Parcheggio selvaggio a Viserbella. Lo scatto di un lettore: auto addirittura in triplice fila

Rimini

| 08:27 - 02 Luglio 2018

Pubblichiamo la segnalazione di un lettore circa la 'sosta selvaggia' delle auto a Viserbella, e in particolare ogni domenica estiva, dove molti automobilisti trovato posto nelle zone regolamentate con il divieto di sosta con rimozione e addirittura in triplice fila. "Per certa gente fare 100 metri in più per trovare un parcheggio regolare è troppo difficile ?". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.