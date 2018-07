Santarcangelo, grande successo per la festa dedicata a bambini e famiglie. Mattatore Paolo Cevoli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 21:06 - 01 Luglio 2018

Grande successo sabato 30 giugno per la prima festa santarcangiolese dedicata ai più piccoli, "Santarcangelo, i bambini e la festa", appuntamento promosso da ProLoco in stretta collaborazione con il gruppo “Bambini per Sempre” e Seven Ars.

Sin dalla partenza, alle 17, l'evento ha registrato una grande partecipazione di bambini e famiglie. L’area principalmente coinvolta nel progetto è stato il parco “Campo della Fiera” dove sono stati allestiti laboratori creativi e giochi ludici, mentre su viale Faini si potevano provare i classici giochi in legno presi d’assalto dai tanti bambini presenti; in Via Cesare Battisti un’ interessante mostra fotografica cronologica dei giochi di una volta. Alle ore 18 dal balconcino Hegel di via Saffi, un duetto chitarra e violino ha proposto i celebri brani dei film di Walt Disney: turisti e visitatori con il naso all’insù. intenti all’ascolto e a fotografare l’inedita esibizione. Nel viale adiacente al Caffè Clementino, 20 banchi espositivi dedicati al mercatino dei bambini iniziavano a prendere colore e soprattutto dinamicità. Il fulcro della giornata l’atteso spettacolo serale di Paolo Cevoli, preceduto dal simpaticissimo Bicio, il quale ha intrattenuto il numerosissimo pubblico con un’infinità di barzellette. Sul palco, conduttore della serata, Tiziano Corbelli, sono poi intervenuti il Sindaco Alice Parma, Walter Serafini per la Pro Loco, Mirco Guidi per il gruppo Bambini per Sempre ed una rappresentate del Punto Rosa.

La serata si è conclusa intorno alla mezzanotte con un applauditissimo Paolo Cevoli che ha nel suo show fatto una cronistoria del cinema analizzando e soprattutto ironizzando alcuni fra i passaggi più salienti di pellicole da Oscar. Una città in festa e soprattutto colorata da 400 palloncini posti fra Scalinata Saffi- Via C.Battisti- Parco del Campo della Fiera. Soddisfatti gli organizzatori i quali ringraziano tutti coloro che hanno scelto Santarcangelo per una calda e divertente sera d’Estate…Viva.