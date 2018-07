Bimba si perde nella calca in spiaggia, ritrovata a 6 km di distanza a Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:58 - 01 Luglio 2018

Quasi 6 km percorsi, dal bagno 134 al bagno 2. Una disavventura fortunatamente con il lieto fine vissuta da una bambina di 6 anni, turista, che si è persa nella calca di una domenica da tutto esaurito sulla spiaggia di Rimini. A raccontare questa vicenda è Maria Teresa, voce storica del Publifono, il giornale parlato della spiaggia. A dare l'allarme è stato il bagno 134: una bambina si era persa, domenica mattina, verso le 12.30. Indossava braccioli gialli e un costumino blu. E' partito l'annuncio al Publifono, ma senza riscontro, per cui sono scesi in campo Carabinieri e Capitaneria di Porto. Nel contempo si sono adoperati nelle ricerche anche i bagnini. Alla fine, al bagno 2, il padre ha ritrovato la propria figlioletta.

"A questo punto abbiamo fatto un annuncio insolito e non comune, tranquillizzando e ringraziando tutti i bagnini ed i turisti che si erano prodigati e preoccupati con noi", racconta Maria Teresa del Publifono. "Una vicenda che colpisce sotto due aspetti: in primo luogo per quanto possono correre i bambini, svelti come la polvere; dall'altro per la prova di solidarietà avuta. Anche questa è Rimini!".