Sfortunato incidente sulla ciclabile, anziano in bici urta un paletto e cade. Interviene l'ambulanza

Cronaca

Rimini

| 15:37 - 01 Luglio 2018

Sfortunato incidente per un anziano sulla ciclabile nei pressi del Parco Cervi di Rimini. Domenica pomeriggio, intorno alle 15, l'uomo stava percorrendo in bicicletta la ciclabile in direzione mare, all'altezza del sottopassaggio della ferrovia, quando ha urtato uno dei paletti, cadendo dalla sella. L'uomo è stato colpito all'altezza dello sterno da un altro paletto. Immediato l'intervento del personale del 118, per prestare soccorso al ciclista, che ha accusato una forte contusione.