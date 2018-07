Sorprende ladri in casa sua, banditi lo aggrediscono con il coltello: terrore sulle colline di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:46 - 01 Luglio 2018

Pensavano di agire indisturbati, svaligiare la villetta isolata e scappare con un bottino di oro e contanti. E invece i due rapinatori sono stati sorpresi dal padrone di casa e per guadagnare la fuga l'hanno ferito con un coltello alla mano. E' successo ieri intorno alle 22.30 in via Mirandola, in una zona isolata sulle colline riminesi, dove la squadra volante della polizia di Stato di Rimini è intervenuta chiamata da una coppia di anziani. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, possibile accento dell'Est, con volto travisato si sono introdotti nell'abitazione credendola vuota, ma sorpresi dalla coppia di anziani sono scappati senza rubare nulla. Sul posto è quindi intervenuta la scientifica della polizia e l'indagine è ora seguita dalla squadra mobile. L'anziano ferito alla mano ha riportato solo lesioni superficiali.