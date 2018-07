Cattolica, vende hashish a un pregiudicato ai domiciliari: entrambi finiscono denunciati

Cronaca

Cattolica

| 14:01 - 01 Luglio 2018

I Carabinieri di Riccione hanno portato a termine, alle 7 di domenica mattina, un'intensa attività di controllo avviata dodici ore prima. Nel corso delle operazioni un 58enne di Cattolica, pregiudicato, è stato sottoposto ad accertamenti e trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Dalle indagini è emerso che negli ultimi due mesi il 58enne aveva spacciato 50 grammi della stessa sostanza stupefacente a favore di un 40enne romano, residente sempre a Cattolica, poi denunciato per evasione, a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni sugli arresti domiciliari. Altre cinque denunce sono state formalizzate verso quattro automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e verso un 29enne magrebino, clandestino, che si è rifiutato di dare ai Carabinieri un documento di identità durante il controllo di routine.