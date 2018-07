Svaligiano outlet, poi ci tornano a rubare tre giorni dopo: l'ingordigia costa cara a coppia di rumeni scassinatori

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 13:55 - 01 Luglio 2018

Sono tornati, sabato 30 giugno, nello stesso outlet di San Giovanni in Marignano all'interno del quale, tre giorni prima, avevano portato a termine un furto da 1500 euro. Il secondo tentativo è però fallito, per il pronto intervento dei Carabinieri. Un 38enne e una 34enne, entrambi pregiudicati e originari della Romania, sono stati denunciati per furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e porto abusivo di armi. I Carabinieri li hanno notati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi dell'outlet. Con loro avevano attrezzi da scasso e un coltello a serramanico. Da indagini svolte grazie alle riprese del circuito di videosorveglianza, è emerso che la coppia, tre giorni prima, aveva portato via dieci paia di scarpe e vestiti del valore complessivo di 1500 euro.