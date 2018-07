Moto troppo veloci sulla Marecchiese: perde il controllo e cade a Ponte Messa, sbalzato dalla sella

Cronaca

Pennabilli

| 13:37 - 01 Luglio 2018

Un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista si è verificato domenica, intorno alle 13, sulla strada Marecchiese a Ponte Messa, frazione del Comune di Pennabilli. Un uomo, in sella a una moto diretta verso Rimini, ha perso il controllo del mezzo a causa dell'alta velocità ed è rovinato sull'asfalto, rimanendo ferito in modo lieve: fortunatamente al momento della caduta, non stavano transitando altri veicoli. Dai primi accertamenti avrebbe subito solo delle contusioni alla schiena. Sul posto, un km oltre la rotonda per Pennabilli, assieme al personale del 118, è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri. L'incidente richiama l'attenzione su una problematica spesso sottovalutata: non di rado, sulla Marecchiese, dal comune di Novafeltria fino alla Provincia di Arezzo (il passo di Viamaggio), si registrano passaggi a velocità eccessive da parte dei motociclisti.